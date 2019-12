Afek Tounes: La décision de habib Jemli “une tentative de manipuler l’opinion publique” et “de dissimuler des alliances non déclarées”

Le bureau exécutif du parti Afek Tounes a estimé que la décision du chef du gouvernement désigné par le mouvement Ennahda, Habib Jemli de former un gouvernement de “compétences indépendantes”, représente “une tentative de manipuler l’opinion publique au nom de l’indépendance, de camoufler des alliances non déclarées et de ne pas en assumer ses conséquences. “

Il a ajouté, dans une déclaration rendue publique lundi soir, qu'”il était plus indiqué, dans la logique de la responsabilité politique, que les vainqueurs des élections (en référence au mouvement Ennahdha) annoncent leurs alliances et programmes pour gagner la confiance du Parlement, ou reconnaissent leur échec à former un gouvernement politique, s’en remettre, selon les termes de la constitution, au président de la République, et d’engager des consultations avec les différents partis, coalitions et blocs parlementaires pour choisir la personne la plus à même de former un gouvernement”.

Le parti Afek Tounes a rappelé qu’il n’était pas intéressé à participer au gouvernement d’Ennahda, “malgré le souci de respecter les résultats des élections et d’appliquer la constitution”.

Le chef du gouvernement désigné Habib Jemli a annoncé lundi soir lors d’une conférence de presse qu’il formerait un gouvernement de compétences nationales indépendantes de tous les partis.