Afek Tounes ne participera pas aux prochaines législatives

Le parti Afek Tounes a annoncé, jeudi, qu’il ne participera pas aux prochaines élections législatives et appelé les Tunisiens à faire front contre « la dérive autoritaire » du pouvoir politique.

Le parti a, dans une déclaration, appelé toutes les composantes, civiles et politiques, à s’opposer au projet de construction démocratique par la base.

Selon Afek Tounes, le décret-loi sur la nouvelle loi électorale, publié le 15 septembre, est « la pierre angulaire de ce projet de construction par la base ». Il comporte, en outre, plusieurs lacunes liés à la représentation des femmes et des jeunes, au découpage géographique, au financement public de la vie politique.

Ce décret-loi « favorise le clientélisme » et « incite au régionalisme », ce qui, estime le parti, entrainera « la destruction de l’État et menacera la stabilité et l’unité de ses institutions ».

Afek Tounes demande, par ailleurs, l’organisation d’une élection présidentielle anticipée.

Le parti a tenu, mercredi, une réunion de son conseil national.