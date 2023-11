Affaire de complot contre la sûreté de l’Etat : La cour d’appel rejette 6 demandes de libération

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d’appel de Tunis a décidé jeudi de rejeter les demandes de libération de 6 détenus dans le cadre de » l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat « , a indiqué le porte-parole du tribunal Habib Torkhani.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Torkhani a tenu à préciser que contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, la chambre a tenu sa réunion au timing habituel pour examiner une série d’affaires pendantes et décidé de rejeter cinq demandes de libération et un recours contre la décision d’interdire à certaines personnes accusées dans le cadre de cette affaire, d’apparaître dans les lieux publics.

Selon Torkhani, la chambre d’accusation examinera jeudi prochain, une autre demande de libération dans le cadre de la même affaire. Elle se penchera, également, sur une demande de recours contre la prolongation de la détention préventive.

L’agence TAP n’a pas pu joindre les membres du collectif de défense pour recueillir leurs réactions à ce sujet.

Rappelons que des politiciens, des avocats, des hommes d’affaires et des universitaires ont été interpellés dans le cadre de cette affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat. La vague d’arrestation a débuté en février dernier.

interrogée sur cette affaire et autres en lien avec le terrorisme et l’envoi des jeunes combattre dans les foyers de conflit, la ministère de la Justice, Leila Jaffel avait insisté sur le secret de l’instruction, affirmant que les arrestations et les différentes procédures judiciaires se sont déroulée dans le strict respect de la loi.

