Affaire de complot contre la sûreté de l’Etat: Les accusés maintenus en détention

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires terroristes près la Cour d’appel de Tunis a décidé de rejeter l’appel formulé par 7 accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, contre la décision de prolonger, de quatre mois, la durée de leur détention préventive. Tous les accusés sont maintenus en détention.

Dans une déclaration jeudi, à l’agence TAP, le porte-parole de la Cour d’appel, Habib Torkhani a précisé que la chambre d’accusation a examiné, jeudi, les appels formés par les personnes détenues dans cette affaire.

Les appels ont été rejetés pour vice de fond, a-t-il précisé, réaffirmant que la décision de prolongation de la durée de détention préventive a été bel et bien maintenue.

Le 21 décembre 2023, l’avocate Dalila Msaddek, membre du collectif de défense a fait savoir que la détention préventive des personnes arrêtées dans l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’Etat a été prolongée de quatre mois, en vertu d’une décision du juge d’instruction.

Selon elle, il s’agit du deuxième prolongement de quatre mois de la période préventive après celui décidé au mois d’août 2023, six mois après l’émission des mandats de dépôt à leur encontre les 24 et 25 février 2023.

Pour rappel, les arrestations opérées dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat datent du mois de février 2023. Elles ont visé des responsables politiques de l’opposition, des avocats et des hommes d’affaires.

- Publicité-