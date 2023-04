Affaire de complot contre l’Etat: A partir de ce jeudi, les personnes arrêtées ne quitteront la prison sous aucun prétexte

Les personnes arrêtées dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat refusent de quitter leur lieu de détention sous aucun prétexte, et ce, à partir de ce jeudi, a annoncé leur collectif de défense dans une déclaration.

Cette décision a été prise en protestation contre les conditions de transport des personnes concernées. Il s’agit de Chaima Aissa, Ghazi Chaouchi, Issam Chebbi, Khayem Turki, Jawhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jelassi, RIDHA Belhaj et Lazhar Akermi.

Selon, le collectif, la direction de la prison fait exprès de choisir ce que ses clients qualifient de » voiture de la torture » dans leurs sorties pour être entendus par le juge d’instruction, conduits au tribunal ou encore pour aller à l’hôpital.

Et d’ajouter que ce véhicule et destinés aux criminels dangereux et aux terroristes et qu’il comporte à l’arrière une cage métallique ne pouvant accueillir qu’une seule personne.

Les détenus ont, de leur côté affirmé que leur décision est maintenue tant que la direction de la prison d’El Mornaguia ne leur assure pas de meilleures conditions de déplacement pour à préserver leur santé physique et mentale.