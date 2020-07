Affaire de la Q5 d’Anouar Maarouf : Le Tribunal saisi dément la présidence de la République

Le chef de l’Unité d’information et de la communication au tribunal de première instance de Tunis et substitut du procureur de la République près la même juridiction, Mohsen Daly, a démenti le communiqué publié ce mercredi par la présidence de la République évoquant la disparition de procès-verbaux relatifs à l’affaire de l’accident de la voiture de fonction de l’ex ministre Mohamed Anouar Maarouf, des locaux du tribunal de première instance de Tunis.

« Les informations circulant sur la disparition des procès-verbaux et dossiers en question sont dénuées de tout fondement ; aussi, le ministère public appelle-t-il les parties officielles à s’assurer davantage de la véracité de toute information qu’elles publient et à consulter ses sources avant sa publication », a-t-il dit.

La même source a affirmé que le ministère public s’est saisi de ces procès-verbaux au cours du mois d’avril 2020 et après examen, a décidé, le 3 juin 2020, d’adresser des accusations contre la fille de l’ex ministre Mohamed Anouar Maaarouf, son chauffeur et deux autres personnes suspectes qui se trouvaient à bord de la voiture impliquée dans l’accident, et de les renvoyer devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance pour répondre des faits qui leurs sont reprochés.

La même source a précisé que l’affaire a été enregistrée sous le numéro 13355 devant ladite chambre au cours du mois de juin 2020, ajoutant que le tribunal a reporté l’affaire au 21 novembre 2020 aux fins de la convocation des accusés pour instruire leur procès.