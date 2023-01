Affaire de l’aéroport: Les accusés écopent de peines de prison ferme

La chambre correctionnelle près la cour d’appel militaire a prononcé, vendredi, des peines d’emprisonnement contre Seifeddine Makhlouf, Nidhal Saoudi, Mohamed Affes, Maher Zid (tous des dirigeants de la coalition al-karama, composante au sein du parlement dissous) et Mehdi Zagrouba (avocat), impliqué lui aussi dans cette affaire.

L’information a été relayée par Me Ines Harrath, membre du comité de défense, sur sa page Facebook.

L’avocate a ajouté que l’avocat et ex-député Seifeddine Makhlouf a écopé d’un an et deux mois de prison ferme avec exécution immédiate alors que l’avocat Mehdi Zagrouba s’est vu infliger une peine de 11 mois de prison également avec exécution immédiate, en plus de la privation d’exercer la profession d’avocat pendant une période de cinq ans.

Pour Nidhal Saoudi, la cour d’appel militaire a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de 7 mois.

S’agissant Maher Zid, il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 5 mois avec exécution immédiate. Idem pour l’accusé Mohamed Affes qui vient lui aussi d’être condamné à 5 mois de prison.

Abdellatif Aloui, ex-député au parlement dissous, la cour l’appel militaire a prononcé la relaxe en sa faveur, toujours selon Me Ines Harrath.

En mars 2021, des députés de la coalition al-Karama ont provoqué remous et troubles à l’aéroport Tunis-Carthage en signe de protestation contre l’interdiction de voyager prononcée contre une citoyenne fichée « S-17 ».

Le 17 mai 2022, saisi de l’affaire, le Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis a prononcé des jugements condamnant Seifedine Makhlouf, Nidhal Saoudi, Mohamed Affes et Maher Zid, en plus de l’avocat Mehdi Zagrouba, à des peines d’emprisonnement allant de 3 à 6 mois.

Le même tribunal avait en contrepartie prononcé un non-lieu en faveur d’Abdellatif Aloui, impliqué aussi dans la même affaire.

Suite à un appel interjeté par la partie défenderesse, la cour d’appel militaire a décidé lors de l’audience du 24 décembre 2022 de reporter le prononcé de son jugement dans cette affaire à la date 20 janvier 2023.