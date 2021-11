Affaire de l’hôpital de Téboursouk: Des peines de prison allant de 10 à 14 ans à l’encontre des accusés

La chambre criminelle près le pôle judiciaire économique et financier a statué, lundi, sur des affaires de corruption qui pèsent sur deux responsables de l’hôpital local de Téboursouk et leur complice.

Le directeur de l’hôpital a été condamné à 14 ans de prison alors qu’une peine de 12 ans de prison a été prononcée à l’encontre du responsable financier, indique un communiqué rendu public mardi par le bureau de communication du Tribunal de première instance de Tunis,

Le complice des deux responsables a été condamné, quant à lui, à 10 ans de prison, ajoute la même source.

Outre les peines de prisons, des amendes correspondant aux fonds détournés ont été infligées à l’encontre des trois personnes impliquées dans cette affaire de corruption.

Les condamnés étaient poursuivis par la justice depuis 2017 pour détournement de fonds publics destinés à l’hôpital de Téboursouk, estimés à plus de 500 mille dinars.

- Publicité-