Affaire des déchets italiens: La société exportatrice sommée de rapatrier ses conteneurs

Le Conseil d’Etat italien vient de se prononcer, le 26 juillet 2021, sur l’affaire des déchets importés illégalement d’Italie vers la Tunisie entre mai et juillet 2020, a indiqué, vendredi, à TAP, le député tunisien, élu sur la circonscription d’Italie et activiste écolo, Majdi Karabai.

D’après Karabai, le Conseil d’Etat italien, qui est l’organe suprême des conseils juridiques et administratifs du gouvernement, a demandé à la société italienne « SRA », exportatrice des déchets italiens d’appliquer les décisions des autorités de la province italienne de Campanie et surtout la décision du Tribunal de Napoli, qui l’a sommé de récupérer ses 282 containers (7800 tonnes) de déchets ménagers arrivés illégalement d’Italie entre mai et juillet 2020, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 9 décembre 2020. Mais, les conteneurs sont toujours au port de Sousse en Tunisie.

La société SRA avait déposé une plainte auprès du Tribunal administratif de Naples contre la province de Campanie afin de faire suspendre la décision de cette dernière, mais le Tribunal a statué le 9 février 2021, qu’il n’est pas spécialisé dans des affaires pareilles. Donc la décision de la province de Campanie reste en vigueur.