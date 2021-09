Affaire des sous-marins : L’Australie a été « franche, ouverte et honnête » avec la France, estime Canberra

Alors que le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a estimé samedi 18 septembre qu' »il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris », en parlant du torpillage du mégacontrat de sous-marins français à Canberra, l’Australie s’est défendu dimanche.

S’exprimant sur Sky News Australia, le ministre de la Défense Peter Dutton a ainsi déclaré que l’Australie avait été « franche, ouverte et honnête » avec la France au sujet de ses préoccupations concernant l’accord d’achat de sous-marins français, qui a dépassé le budget et pris des années de retard, avant de déchirer le contrat.

Peter Dutton a également indiqué qu’il comprenait la « contrariété des Français », mais a ajouté que « les suggestions selon lesquelles le gouvernement australien n’a pas signalé ses inquiétudes défient, franchement, ce qui est dans le dossier public et certainement ce qui a été dit publiquement pendant une longue période ». « Le gouvernement a eu ces problèmes, nous les avons exprimés, et nous voulons travailler très étroitement avec les Français et nous continuerons à le faire à l’avenir », a-t-il déclaré.