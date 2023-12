Affaire du complot contre la sûreté de l’Etat: La détention préventive des personnes arrêtées prolongée de quatre mois

La détention préventive des personnes arrêtées dans l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’Etat a été prolongée de quatre mois, a déclaré Me Dalila Msaddek, membre du collectif de défense.

Il s’agit du deuxième prolongement de quatre mois de la période préventive, a-t-elle déclaré, jeudi, à l’agence TAP.

En août dernier, le juge d’instruction en charge de l’affaire avait décidé de prolonger de quatre mois la période de détention préventive des personnes arrêtées, et ce, six mois après l’émission des mandats de dépôt à leur encontre les 24 et 25 février 2023.

- Publicité-