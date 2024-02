Affaire du « complot contre la sûreté de l’Etat »: Quatre détenus cessent leur grève de la faim

Quatre détenus dans le cadre de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’Etat ont cessé la grève de la faim qu’ils menaient depuis presque deux semaines.

Il s’agit de Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebbi et Jaouhar Ben M’barek, a fait savoir Samir Dilou, membre du collectif de défense.

Sollicité, mardi, par l’agence TAP, Dilou a indiqué que des membres du collectif de défense se sont rendus, lundi, au chevet des détenus grévistes, à la prison civile de la Mornaguia, pour les convaincre de mettre fin à leur grève de la faim, évoquant une dégradation de leur état de santé.

Six personnes détenues dans le cadre de ladite affaire ont annoncé, le 12 février courant, avoir entamé une grève de la faim.

Il s’agit d’Issam Chebbi, secrétaire général du parti Républicain, Abdelhamid Jelassi, dirigeant démissionnaire du mouvement Ennahdha, Jaouhar Ben M’barek, dirigeant au sein du Front de salut national, Ridha Belhadj, coordinateur du parti la Tunisie d’abord, Ghazi Chaouachi, ancien secrétaire général du parti le Courant démocrate, et Khayam Turki, homme d’affaires et ancien dirigeant au parti la Coalition démocratique pour le travail et les libertés.

Ces détenus observent une grève de la faim pour revendiquer leur libération et mettre fin, à ce qu’ils qualifient de « poursuites sécuritaires et judiciaires » à l’encontre des hommes politiques et des activistes de la société civile.