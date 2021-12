Affaire Meriem Bribri: La défense interjette appel et dénonce « une justice à géométrie variable »

L’avocat de la militante des droits humains Meriem Bribri, Noomen Mzayed, a fait appel de la condamnation de sa cliente à quatre mois de prison ferme et 500 dinars d’amende.

Il a expliqué, lors d’une conférence de presse organisée vendredi par l’association « Lina Ben Mhenni » et la campagne « Manich Msameh », que le plaignant est le Secrétaire générale du Syndicat de la sécurité intérieure de Sfax, notant que la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme avait déjà porté plainte contre lui en février 2021 pour insulte et diffamation du président de la section de la Ligue à Sfax et pour avoir qualifié tous les défenseurs des droits humains d’athées et d’apostats.

Il a dénoncé « une justice à géométrie variable » qui « n’a pas bougé pour la plainte contre le syndicaliste sécuritaire alors que le verdict du procès de Meriem Bribri est très vite tombé », soulignant que « de nombreuses irrégularités entachent cette affaire, dont notamment le procès verbal élaboré après l’interrogatoire de Bribri qui laisse penser à des soupçons de fraude ».