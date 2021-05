Afghanistan : Des attentats à la bombe près d’une école pour filles font 50 morts

Le bilan des attentats à la bombe perpétrés près d’une école pour filles dans un quartier de Kaboul, majoritairement peuplé par des chiites hazaras, s’élève désormais à 50 morts, a annoncé, dimanche 9 mai, le ministère de l’Intérieur afghan. Le porte-parole du ministère, Tareq Arian, a indiqué à la presse qu’une voiture piégée a explosé la veille devant l’école Sayed Al-Shuhada et que deux autres bombes ont explosé au moment où les élèves paniqués se précipitaient dehors. Il a ajouté que plus d’une centaine de personnes ont été blessées et que la plupart des victimes sont des étudiantes.

L’attentat n’a pas été revendiqué, mais le président afghan Ashraf Ghani a accusé les talibans d’en être les responsables. « Les talibans sont derrière ces attentats. Ils ont déjà mené des attaques similaires contre des établissements scolaires par le passé », a déclaré Tareq Arian.