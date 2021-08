Afghanistan : des évacuations compliquées, les Taliban contrôlent l’accès à l’aéroport

Les évacuations se poursuivent à Kaboul, où de nombreux Afghans candidats à l’exil attendent à l’aéroport. Depuis dimanche, 12 personnes sont mortes, victimes de tirs ou de bousculades. Les consultations entre Taliban et anciens membres de l’exécutif afghan se poursuivent jeudi. Suivez en direct les derniers développements.



Douze décès depuis dimanche à l’aéroport de Kaboul

Concernant la situation sur le terrain, l’Otan et des responsables taliban ont fait savoir que 12 personnes sont mortes depuis dimanche à l’aéroport de la capitale afghane et dans ses alentours, victimes de tirs ou de bousculades.



Les Taliban ont appelé les Afghans ne disposant pas des titres nécessaires pour voyager à quitter l’aéroport de Kaboul et à rentrer chez eux, a précisé un responsable taliban.



Les consultations entre chefs taliban et anciens dirigeants se poursuivent

Les consultations entre chefs taliban et membres de précédents gouvernements afghans se poursuivent, a annoncé, jeudi 19 août, un responsable taliban.



Selon ce responsable taliban, des personnalités ayant déjà occupé des responsabilités dans l’exécutif afghan dans le passé se verront proposer des postes dans le futur gouvernement que les combattants islamistes veulent mettre en place dans le sillage de la prise de Kaboul dimanche.



Les Taliban ont déjà rencontré d’anciens responsables politiques, notamment l’ancien président Hamid Karzaï et l’ex-vice-président Abdullah Abdullah.



Un deuxième vol arrive à Paris



Un avion de l’armée de l’Air transportant plus de 200 passagers, parmi lesquels 25 français et une large majorité d’Afghans, dont un nombre important de femmes et d’enfants, s’est posé peu avant 19 h, mercredi soir, à l’aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, ont constaté des journalistes de l’AFP . Selon le gouvernement, cet avion transportait « un nombre important de femmes et d’enfants » afghans.



C’est la deuxième arrivée à Paris d’un vol du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans du pays tombé aux mains des Taliban. Une opération qui pourrait durer encore plusieurs jours. Un premier vol, lundi, transportait principalement des Français.



