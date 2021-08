Afghanistan: Le cofondateur des talibans est arrivé à Kaboul

Le cofondateur et numéro deux des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, est arrivé samedi 21 août à Kaboul pour des pourparlers avec d’autres membres du mouvement et responsables politiques afin d’établir un nouveau gouvernement afghan. «Il sera à Kaboul pour rencontrer des responsables djihadistes et des responsables politiques pour l’établissement d’un gouvernement inclusif», a déclaré à l’AFP un haut responsable taliban.

D’autres leaders talibans ont été aperçus dans la capitale ces derniers jours, dont Khalil Haqqani, l’un des terroristes les plus recherchés au monde par les États-Unis, qui ont promis une récompense de 5 millions de dollars contre des informations permettant sa capture.

Le mollah Baradar était rentré mardi 17 août, deux jours après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, en provenance du Qatar où il dirigeait le bureau politique de leur mouvement. Il avait atterri à Kandahar, dans le Sud de l’Afghanistan. Kandahar a été l’épicentre du pouvoir des talibans entre 1996 et 2001. C’est dans la province du même nom qu’était né le mouvement au début des années 1990.