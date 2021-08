Afghanistan : Le siège de Kaboul a commencé

L’avancée éclair des talibans se poursuit, et à toute vitesse. Ce dimanche 15 août, après une nuit marquée par une coupure de courant généralisée à Kaboul, le ballet d’hélicoptères occidentaux débutant l’évacuation d’Afghanistan de leurs ressortissants et alliés, et même des combats de plus en plus proches de la capitale, le siège de la ville a commencé.

Les combattants talibans ont pourtant reçu l’ordre de rester aux portes de Kaboul et de ne pas déclencher de combats dans la capitale de l’Afghanistan. « L’Émirat islamique ordonne à toutes ses forces d’attendre aux portes de Kaboul, de ne pas essayer d’entrer dans le ville », a affirmé sur twitter Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. « Il y a des combattants talibans armés dans notre quartier, mais il n’y a pas de combats », a toutefois déclaré à l’AFP un habitant d’une banlieue située à l’Est de la capitale.

L’agence de presse ajoute, après avoir reçu un communiqué de la part des talibans, que ceux-ci ne comptent pas prendre Kaboul par la force. Les insurgés expliquent notamment qu’au regard de la densité de population civile dans la capitale, ils refusent de faire des victimes collatérales dans leur lutte contre le gouvernement afghan. Ils ont cependant fait savoir qu’ils veulent prendre pacifiquement le pouvoir dans « les jours à venir ».

Ils ont aussi promis qu’ils ne chercheraient à se venger de personne, y compris des militaires ou fonctionnaires ayant servi pour l’actuel gouvernement.

De son côté, le gouvernement a tenté de rassurer les habitants, assurant dans un communiqué de presse que « la situation est sous contrôle ».

« Il y a eu des échanges de tirs sporadiques à Kabul, mais la ville n’a pas été attaquée », précise cette déclaration. « Les forces de sécurité et de défense du pays travaillent avec leurs partenaires internationaux pour garantir la sécurité de la ville. La situation est sous contrôle. »

Dans une vidéo, le ministre de l’Intérieur afghan Abdul Sattar Mirzakwal a d’ailleurs confirmé la tenue de discussions visant à éviter tout combat dans la capitale. « Les Afghans ne doivent pas s’inquiéter (…) Il n’y aura pas d’attaque sur la ville (de Kaboul). Et il y aura un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition », a-t-il déclaré. D’après AP, des représentants des talibans se rendaient d’ailleurs au palais présidentiel pour préparer cette transition du pouvoir.