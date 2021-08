Afghanistan: Les talibans aux portes de Kaboul, les Américains s’apprêtent à évacuer

Les talibans resserraient samedi leur emprise autour de Kaboul, où l’humeur des habitants et des personnes ayant fui l’avancée des insurgés était sombre, alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux se préparaient à évacuer leurs diplomates et ressortissants.

En à peine plus d’une semaine, les talibans ont pris le contrôle de presque tout le nord, l’ouest et le sud de l’Afghanistan, et sont arrivés aux portes de Kaboul. Ils ne sont plus qu’à 50 km de la capitale et ne montrent aucun signe de vouloir ralentir leur marche.

De violents combats avaient aussi lieu samedi autour de Mazar-i-Sharif, capitale de la province de Balkh, où l’armée afghane a mené de nouvelles frappes aériennes. Ce carrefour commercial est la seule grande ville du nord du pays dont les talibans n’aient pas encore pris le contrôle.

L’ambassade des États-Unis à Kaboul a ordonné à son personnel de détruire les documents sensibles et symboles américains qui pourraient être utilisés par les talibans « à des fins de propagande ».

Londres a parallèlement annoncé le redéploiement de 600 militaires pour aider les ressortissants britanniques à partir.

Plusieurs pays – Pays-Bas, Finlande, Suède, Italie et Espagne – ont également annoncé vendredi la réduction au strict minimum de leur présence dans le pays,