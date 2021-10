Afghanistan : les talibans disent avoir neutralisé une cellule de Daesh

Les talibans ont affirmé lundi 4 octobre avoir neutralisé à Kaboul une cellule du groupe État islamique (EI), quelques heures après un attentat à la bombe contre une mosquée de la capitale afghane, dans lequel au moins cinq personnes ont été tuées.

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a annoncé qu’une cache abritant des éléments de l’EI avait été détruite et ses occupants tués dimanche soir dans le nord de Kaboul. Des témoins et journalistes de l’AFP ont entendu des explosions et des échanges de coups de feu dans la capitale au moment de l’opération. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont aussi montré une grosse explosion suivie d’un incendie.