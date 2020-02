Africa CEO Forum: Le groupe Loukil en lice pour African Champion of the year

Le groupe tunisien Loukil Group figure dans la liste finale d’African Champion of the year, et ce, dans le cadre d’Africa CEO Forum Award, organisé par Jeune Afrique Media Group, et qui récompensera le 9 mars prochain à Abidjan, pour la 8e année consécutive, les entreprises africaines les plus performantes.

La liste des 26 nominés dans ce concours de l’Africa CEO Forum Awards, qui comprend cinq catégories de prix, vient d’être dévoilée.

Elle comprend le Groupe Loukil qui sera les seul groupe Tunisien nominé dans ce concours dans le cadre de la catégorie « African champion of the year » destiné à récompenser le meilleur Groupe Africain.