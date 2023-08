Africa-Pay veut s’installer en Tunisie

« La 1ère Néo banque en Afrique sera présente au Maroc, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie et Algérie ». C’est ce qu’annonce Thomas Clausi, fondateur de la banque et de sa solution de paiement Africa-Pay », sur sa page LinkedIn.

Sur son site internet, l’entreprise précise que « Africapay est un système fiscal, couplé à un fournisseur de services de paiement électronique avancé visant à faciliter la collecte des impôts et des recettes aux niveaux national, régional, et des gouvernements. Il s’appuie sur la technologie du Web, des applications mobiles, de l’USSD et des péages intelligents artificiels pour fournir une solution complète de bout en bout pour l’administration des impôts et des recettes ».