AfricInvest met 40 MUSD dans l’Université britannique en Égypte 

Dans le cadre de l’un des plus importants investissements étrangers directs en Égypte dans l’éducation à ce jour, AfricInvest et l’Université britannique en Égypte ont signé un accord d’investissement stratégique avec un investissement d’environ 40 millions de dollars américains pour financer son plan d’expansion et de transformation. C’est ce qu’annonçait cette importante société panafricaine de capital-investissement qu’est AfricInvest dont le siège est à Tunis dans un communiqué publié sur Linkedin.

