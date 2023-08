Afrique-Japon: La prochaine TICAD se tiendra en 2025 à Yokohama

La ville japonaise Yokohama va accueillir, en 2025, la 9éme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), a indiqué, mardi, l’Ambassade de Japon à Tunis.Le choix de cette ville a été annoncé suite à la tenue du Conseil des ministres du Japon et la date exacte de la conférence sera définie ultérieurement, ajoute la même source. « Depuis le lancement de la première TICAD en 1993, le Japon oeuvre à soutenir le développement mené par l’Afrique elle-même », indique l’ambassade, rappelant, que le Japon a mis l’accent lors de la TICAD 8, qui s’est tenue les 27 et 28 août 2022, à Tunis, sur » l’investissement dans les personnes » et « la qualité de la croissance « , en tant que » partenaire dans la croissance commune » avec l’Afrique, un continent qui devra connaître une croissance à long terme. » Dans cet esprit, la coopération avec les pays africains est indispensable à la paix, à la stabilité et à la prospérité, non seulement pour le Japon, mais aussi pour la région et la communauté internationale » lit-on dans le même communiqué.Et de souligner que » le Japon espère approfondir les relations nippo-africaines tout en promouvant davantage le processus de la TICAD à l’avenir « .

