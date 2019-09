Afrique : l’Afric’Up se tiendra à Tunis le 25 septembre

Lors du sommet des chefs d’État africains, qui a eu lieu à Kigali le 14 mai 2019 à Transform Africa, il a été décidé de confier à la Tunisie la mise en œuvre d’un événement, “Afric’Up”, dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la valorisation des talents de la jeunesse africaine aux yeux du monde. L’évènement aura lieu à Tunis les 24 & 25 septembre prochains. Les conférences et workshops animés par plus de 150 speakers et investisseurs de renom porteront sur le thème « Smart Cities & Open Innovation en Afrique, quelles opportunités pour les startups ? », avec la volonté de recevoir plus de 300 startups africaines et pour la première fois sur le continent le premier Makeathon.

Afric’Up à travers les nombreux ateliers (plus de 30) animés par des mentors internationaux, a pour objectif d’outiller et d’impulser une culture de l’innovation et d’intelligence collective, de croissance partagée et d’expérimentation aux startups africaines. Pour cela, plusieurs défis, actions, autre que le premier Makeathon, il y aura un concours 3D/VR pour imaginer la ville africaine du futur, un Startup Pitch pour choisir 25 startups prometteuses, un Startup Stage pour mettre en valeur 50 startups auprès des investisseurs internationaux,un concours de la meilleure application mobile de commerce électronique African Awards (ECMAA Awards), une Beach Party et de nombreux autres événements inédits et surprises. La collaboration et le partage seront au rendez-vous, 20 Ministres africains sont attendus, bailleurs de fond, investisseurs, multinationales, incubateurs, experts et startups.

La volonté des organisateurs est d’associer les startups africaines prometteuses avec les grands groupes internationaux, à les ouvrir sur l’open innovation, les nouvelles technologies et les meilleures pratiques collaboratives principalement dans les domaines de l’énergie, du transport, de l’environnement, de l’agriculture, de la santé pour les futures Smart Cities du continent. Elle donnera l’opportunité à 80 startups africaines (30 Afric’Up Pitch et 50 Afric’Up Startup Stage) ou de la diaspora d’être invitées, tous frais payés à Tunis. Les heureux élus après un appel à candidature auront accès à tous les événements, la possibilité de rencontrer des fonds d’investissement mais également des clients et partenaires.

