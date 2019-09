Agression au couteau de l’agent de police à Tozeur: Le Pôle judiciaire de lutte antiterroriste ouvre une enquête

Le parquet près du Pôle judiciaire de la lutte contre le terrorisme a ouvert une enquête sur l’agression au couteau contre l’agent de la police touristique, à Tozeur, a annoncé Sofien Selliti, porte-parole du Pôle judicaire.

L’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et les crimes organisés, relevant de la direction générale de la sûreté nationale à El-Gorjani, s’est saisie de l’enquête, a-t-il déclaré, mardi, à l’agence TAP.

Quatre individus dont l’auteur de l’agression ont été placés en garde à vue. Selon l’enquête préliminaire, ces individus appartiennent à une cellule terroriste et ont prêté allégeance à l’organisation DAECH, a précisé Selliti.

L’auteur expérimente, depuis quelque temps, des produits explosifs pour préparer des opérations terroristes ciblant des sièges sensibles, a-t-il ajouté.

Les unités sécuritaires de Tozeur avaient interpellé, dimanche dernier, un individu soupçonné d’appartenir à une mouvance takfiriste ayant poignardé un agent de la police touristique, selon Khaled Hayouni, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Relatant les circonstances de l’arrestation, le porte-parole du ministère de l’Intérieur a précisé que l’assaillant a poignardé le policier alors qu’il effectuait une patrouille dans le centre-ville devant le siège du gouvernorat de Tozeur.

Transporté d’urgence à l’hôpital régional, le policier est dans un état stationnaire, ajoute la même source, précisant que les unités sécuritaires ont rapidement identifié l’assaillant et l’ont arrêté.