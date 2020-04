Agression de l’attachée sociale au consulat de Tunisie à Munich, ouverture d’une enquête

Une enquête administrative a été ouverte conjointement entre le ministère des affaires sociales et le ministère des affaires étrangères dans l’affaire de l’agression de l’attachée sociale par le consul de Tunisie à Munich (Allemagne), a indiqué le directeur général de l’observatoire national de la migration (ONM), Abderraouf Jemal.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP que cette enquête administrative a pour but de faire la lumière sur les circonstances de cette agression et de déterminer les responsabilités.

“Un rapport sera rédigé par la suite permettant d’infliger des sanctions administratives contre l’agresseur” a-t-il relevé , précisant que ces actes portent atteinte à l’image de la Tunisie.

Il a affirmé que l’attachée sociale, victime de l’agression a quitté l’hôpital après avoir reçu les soins et poursuit actuellement sa convalescence à domicile.

A noter que des informations ont été relayées sur les réseaux sociaux et quelques médias électroniques selon lesquelles l’attachée sociale au consulat de Tunisie à Munich, Leila Béjaoui épouse Jeribi a été victime d’une agression de la part du consul.