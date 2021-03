Agriculture: Signature des premiers accords de financement des GDAs

Huit accords de financement ont été signés, mercredi, entre la Direction Générale des Forêts (DGF) et les groupements de développement agricole (GDA) de Bizerte, Jendouba, Kairouan et Beja.

Signés en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Fadhel Kraiem, des représentants de la Banque mondiale, des gouvernorats concernés, ces accords ont pour objectif l’amélioration de la gestion des paysages et de l’accès aux opportunités économiques pour les communautés rurales ciblées du Nord-Ouest et du Centre-Ouest de la Tunisie.…

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Paysages dans les Régions les moins Développées en Tunisie, financé par la Banque Mondiale.

En vertu de ces accords permettront aux GDA précités de bénéficier, chacun, d’un financement, sous forme d’un don, de l’ordre de 115 mille dinars, pour l’acquisition des équipements nécessaires, a indiqué, à cette occasion, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Fadhel Kraiem.

D’après lui, l’approche de gestion des GDA dans le cadre de ce projet est basée sur le principe de gestion participative. Elle vise à établir un nouveau modèle économique dans les paysages forestiers et à stimuler l’esprit d’initiative auprès des GDA. Il s’agit également, d’offrir aux habitants de ces régions des opportunités d’intégration économique, grâce à l’exploitation de certains produits forestiers.