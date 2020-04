AHK : 130 entreprises allemandes en Tunisie risquent de baisser le rideau

130 entreprises allemandes en Tunisie sont à l’épreuve du Coronavirus… Intervenant sur les ondes d’Express FM, le directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK) Jörn Bousselmi a affirmé, ce vendredi 10 avril 2020, que suite à la crise sanitaire que traverse, actuellement, le monde, plusieurs entreprises allemande en Tunisie sont au risque de fermer, les jours à venir.

Rappelons que l’impact de l’épidémie sur l’activité économique est lourd et que cette crise a été ressentie par 85,11% des entreprises industrielles, 69,23% du secteur du bâtiment, 76% des entreprises de commerce, 78,79% des services associés aux entreprises et 90,9% des services liés aux particuliers qui se trouvent touchés par la crise sanitaire.