Ahmed Bahloul, élu président du conseil national du Courant démocrate

Le Conseil national du parti du Courant démocrate, réuni dimanche, à Tunis, a élu Ahmed Bahloul, président du Conseil et 11 membres du bureau exécutif du parti. Ces élus vont procédé, à leur tour, à l’élection du président du bureau exécutif.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général du parti, Nabil Hajji a souligné que le Courant démocrate qui a tenu aujourd’hui son premier conseil national après son troisième congrès national organisé du 30 avril au 1er mai 2023, a rendu hommage à son ancien secrétaire général Ghazi Chaouachi, actuellement en détention depuis plus de 3 mois Un hommage a été rendu à Chaouachi en associant son nom à cette première réunion du conseil national du parti.

« Le conseil national a également rendu hommage à la famille de Ghazi Chaouachi et exprimé la solidarité du parti avec son ancien secrétaire général et avec tous les détenus pour des motifs politiques ».

Hajji a indiqué que le conseil national du parti a abordé la crise économique et sociale que traverse le pays et examiné nombre de dossiers notamment ceux relatifs à la compensation, la justice fiscale, les entreprises publiques et déficit commercial.