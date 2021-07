Dans un communiqué publié, ce jeudi, le ministère de la Fonction publique a annoncé, qu’à l’occasion de l’Aïd al-Adha, le personnel des établissements publics et des collectivités locales à caractère administratif bénéficieront de deux jours fériés et ce, mardi 20 et mercredi 21 juillet.

