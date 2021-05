Aid El Fitr devrait être le 13 mai 2021

L’observation du croissant de Chaoual qui marque l’avènement de l’Aid el-Fitr, n’est pas possible, selon les données astronomiques, en Tunisie et dans la plupart des pays islamiques, et ce après le coucher du soleil, le mardi 11 mai 2021, correspondant au 29 Ramadan 1442 de l’hégire, a annoncé vendredi, l’Institut national de la Météorologie (INM). Et de préciser que la seule partie habilitée à annoncer la date de l’avènement des mois hégiriens est Diwan el-Ifta (Cabinet du Mufti de la République) et que l’Institut présente périodiquement au Mufti de la République, un rapport détaillé sur les données astronomiques relatives au croissant de chaque mois de l’hégire, à l’instar du mois de Ramadan.

D’ailleurs le Diwan el-Ifta a confirmé jeudi que selon les données astronomiques, il est impossible de voir le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual, le mardi 11 mai 2021.

Pour cette année, astronomiquement, le début de mois Chaoual serait donc le 13 mai 2021. L’annonce de l’entrée de ce mois, qui coincide avec l’avènement de l’Aid El Fitr, reste l’une des prérogatives du Mufti de la République