Aid El Idha: Un programme exceptionnel pour le transport des voyageurs

A l’occasion de l’Aid El Idha, le ministère du Transport a mis en place un programme exceptionnel afin de faciliter le déplacement des voyageurs pour la période du 24 juin au 3 juillet 2023, et ce, en coordination avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre .

Le département du transport a indiqué, dans un communiqué publié, lundi, que les sociétés publiques de transport terrestre sont autorisées à effectuer des dessertes additionnelles sur toutes leurs lignes et d’autres lignes selon la demande.

La société nationale du transport interurbain (SNTRI) et les sociétés régionales du transport vont assurer, à cette occasion, 6200 voyages réguliers et 1900 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes, soit une hausse de 31 % par rapport à l’offre globale habituelle.

La Société nationale de chemins de fer tunisiens (SNCFT) a élaboré, également, un programme pour renforcer les trains, par 182 wagons supplémentaires, en plus de 445 wagons habituellement exploités.

Il s’agit également de programmer 22 navettes additionnelles, en plus de 167 voyages réguliers, ce qui permet d’assurer près de 49 mille sièges, soit une hausse de 42%.

S’agissant du transport irrégulier des personnes, les louages auront une autorisation exceptionnelle pour faire des dessertes sur tout le territoire, sans restriction de la zone de circulation indiquée sur la carte d’exploitation, durant la période du 26 juin 2023 jusqu’au 3 juillet 2023.

Le ministère a chargé des équipes de contrôleurs du ministère pour faire le contrôle au niveau des stations des chemins de fer et des stations de louages sur tout le territoire.

Un bureau de coordination avec la Direction générale des transports terrestres et les directions régionales a été créé pour organiser la campagne et assurer son suivi.

