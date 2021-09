Aide de l’UE dans le cadre du programme « Essaha Aziza »

Le ministère de la santé a reçu mardi 6 bus et deux camions frigorifiques sous forme d’aide qui s’inscrit dans le cadre du programme de « Essaha Aziza ». Ce programme est financé par l’union européenne pour le soutien de 13 gouvernorats dans le pays. Selon Ali Mrabet chargé de la gestion des affaires du ministère de la santé, ce programme contribuera à la promotion des prestations sanitaires offertes aux citoyens dans différentes zones du pays. Il a exprimé à cette occasion sa satisfaction des bonnes relations de coopération entre la Tunisie et l’UE, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public. Mrabet a également remercié l’UE suite à l’augmentation du taux de financement de la deuxième phase en plus de le généraliser au niveau des 24 gouvernorats du pays. Ce programme sera réalisé durant les 4 prochaines années afin de réaliser les objectifs stratégiques de la politique sanitaire nationale. L’ambassadeur de l’UE en Tunisie Marcus Cornaro a pour sa part affirmé le soutien permanent des pays de l’Union aux efforts de la Tunisie en matière de développement du système national de santé, ajoute la même source.

