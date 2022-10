Aide urgente américaine  de 60 millions$ aux  familles tunisiennes vulnérables

Les États-Unis affirment continuer de soutenir le peuple tunisien alors qu’il est aux prises avec une crise économique permanente et qu’il est confronté à une insécurité alimentaire exacerbée par l’invasion russe en Ukraine.

Ils ont annoncé, à ce propos, un nouveau financement de 60 millions de dollars, qui permettra de fournir une assistance rapide aux Tunisiens les plus vulnérables face au large éventail de chocs économiques auxquels ils sont confrontés. Plus précisément, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) fournira une subvention de 60 millions de dollars à l’UNICEF afin de fournir un soutien direct aux familles vulnérables dans toute la Tunisie, y compris les coûts de base liés à la rentrée des classes. Cet engagement s’ajoute aux programmes américains en cours qui soutiennent la société civile tunisienne et le secteur privé, alors que les Tunisiens s’efforcent de construire un avenir prospère et démocratique pour tous, souligne un communique du Département d’Etat.

Les Etats-Unis ont et continueront à soutenir le peuple tunisien à travers notre partenariat à long terme axé sur l’approfondissement de notre coopération en matière de sécurité, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous, et la promotion de la prospérité économique à long terme, ajoute la même source.