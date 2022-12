Air Liquide Tunisie, sous vérification fiscale

La société « Air Liquide Tunisie SA » a reçu le 08 septembre 2022 une notification contrôle fiscal ponctuelle qui couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre de l’impôt sur les sociétés. « A la date du 25 octobre 2022, l’administration fiscale a communiqué les résultats du contrôle faisant ressortir un complément d’impôts et taxes de 475.745 DT. Cette notification a fait l’objet d’une réponse motivée par la société en date du 02 novembre 2022 rejetant les principaux chefs de redressement. Les procédures liées à ce contrôle étant toujours en cours, et sur la base des informations disponibles à ce jour, l’impact définitif ne peut être estimé de façon précise à la date du présent rapport ». C’est ce que précise un communiqué de presse d’Air Liquide, où la Banque de Tunisie est actionnaire à 9,49 %, en plus de BNA participations (11,06 %) et la majorité (59,11 %) entre les mains de la maison-mère française.

« Le 27 septembre 2022 aussi, l’unique fournisseur de CO2 en Tunisie a notifié la société ALT de la suspension des approvisionnements en CO2 suite à la décision de l’ETAP de fermer le puits naturel exploité. Cette décision fait suite à une inspection de sécurité ayant conclu à la nécessité de fermer le puits. La mévente de CO2 sur le mois d’octobre est estimée à 600 KDT. Néanmoins, et afin de maintenir un niveau d’approvisionnement le plus élevé possible et minimiser le risque de rupture totale d’approvisionnement pour les clients, la société a pu importer, pendant la période de la Force Majeure, des quantités de CO2 afin de ravitailler partiellement les clients. Ces mesures de remédiation n’ont pas pour effet de lever la situation de force majeure qui reste en vigueur jusqu’à la reprise des livraisons dans les conditions contractuelles normales », indique le communiqué de presse de l’entreprise.

Rappelons par ailleurs, que les états financiers intermédiaires (1er semestre 2022) font apparaître des capitaux propres totalisant 81.711.388 dinars tunisiens y compris le bénéfice de la période s’élevant à 13.048.040 dinars tunisiens. Un résultat qui reste certes stable autour de 13 MDT en glissement annuel, mais n’en a pas moins enregistré un léger décrochage d’un peu plus de 230 mille DT, dont on trouve plus ou moins explication, d’abord de 2 MDT dans la baisse des revenus, ensuite dans le résultat d’exploitation qui a été divisé par trois (2,2 MDT contre 6,003 MDT à fin juin 2021) et une marge brut en baisse de presque 3 MDT.