Air Malta ajoute la Tunisie dans ses nouvelles dessertes

Air Malta a annoncé qu’elle desservira quatre nouvelles destinations supplémentaires en Tunisie, en Ukraine, en Russie et en Israël.

La compagnie maltaise a indiqué que la desserte de la capitale tunisienne, Tunis, sera lancée à partir du 31 juillet, et que les vols vers Kiev en Ukraine, Moscou en Russie et Tel-Aviv en Israël devraient reprendre d’ici la première semaine d’octobre.

L’ouverture de ces lignes dépend des évaluations des situations sanitaires et sécuritaires , a précisé la compagnie aérienne.

La nouvelle fait suite au redémarrage, la semaine dernière, de neuf nouvelles destinations d’Air Malta (Amsterdam, Bruxelles, Milan Linate, Londres Heathrow, Lisbonne, Madrid, Palerme, Paris Charles De Gaulle et Orly).

La compagnie aérienne a conseillé au passager de se rendre à l’aéroport deux heures et demie avant l’heure de départ prévue pour se conformer aux nouvelles procédures imposées par les autorités sanitaires de différents pays.