Air Portugal lancera des lignes régulières sur Djerba et Monastir, dès l’été prochain

La compagnie aérienne portugaise TAP lancera une série de nouvelles lignes l’année prochaine afin d’étendre son réseau à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. L’été prochain, la compagnie lancera des vols réguliers vers Djerba, et Monastir, en Tunisie, Ibiza et Fuerteventura, en Espagne, Oujda, au Maroc et Zagreb, en Croatie. À l’exception de Zagreb, où les dessertes commenceront plus tôt en mars de l’année prochaine, les nouvelles lignes seront exploitées entre mai et juin 2021.

TAP Air Portugal commencera à desservir les villes de Djerba et de Monastir deux fois par semaine, respectivement le dimanche et le vendredi.