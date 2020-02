Airbus annonce la suppression de plus de 2.300 postes

Airbus a annoncé mercredi son intention de supprimer plus de 2.300 postes dans ses activités de défense et spatiales en raison du ralentissement des commandes et du report de plusieurs contrats.

Selon l’agence d’information internationale Reuters, le projet présenté aux représentants du personnel d’Airbus Defense & Space prévoit la suppression de 2.362 emplois au total d’ici à 2021, dont 829 en Allemagne, 357 au Royaume-Uni, 630 en Espagne et 404 en France.

Le groupe explique que ces mesures sont nécessaires “principalement en raison de l’atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense”, ce qui se traduit par un ratio “book-to-bill” (le rapport entre les commandes nettes et les livraisons, indicateur clé de l’évolution future de l’activité) inférieur à 1 pour la troisième année consécutive.