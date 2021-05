Al-Aqsa: Un silence officiel coupable, s’indignent 60 associations nationales

Plus de 60 associations et organisations nationales ont exprimé leur soutien à la lutte du peuple palestinien et sa résistance contre l’oppression de l’entité sioniste sur ses territoires occupés.

Elles s’indignent, dans un communiqué publié mercredi, du silence officiel arabe face aux crimes sionistes et l’escalade de la violence ces derniers jours après notamment la refus des habitants du quartier Sheikh Jarrah d’être expulsés de leurs maisons et déplacés de force, « des agressions qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés parmi les civils désarmés », fustigent-elles.

Elles saluent l’endurance légendaire du peuple palestinien à al-Quds et sa disposition à se sacrifier pour libérer la Palestine et combattre la colonisation et l’apartheid.

« La course des régimes officiels arabes vers la normalisation avec l’entité sioniste l’encourage à poursuivre sa politique d’oppression », dénoncent-t-elles, appelant les autorités égyptiennes à lever le blocus sur Gaza pour faciliter l’acheminement des aides, et invitant toutes les forces nationales arabes et tous les Hommes libres dans le monde à intensifier les actes de soutien au peuple palestinien opprimé à al-Quds, en Cisjordanie, à Gaza et sur tous les territoires occupés.

Les associations et organisations nationales ont, dans ce sens, réitéré l’appel à l’adoption de la loi sur la criminalisation de la normalisation, s’indignant également de « l’echec du Conseil de sécurité à condamner officiellement les crimes de l’occupation israélienne à Sheikh Jarrah ».