Al-Baraka Bank s’adresse au britannique Vyzyo

« Al-Baraka Bank » a signé le 17 juin 2022 une convention de partenariat avec TDFP (Tunisian Digital Finance for People) filiale de l’entreprise « Vyzyo » pour le développement d’une solution de paiement basée sur des Wallets digitaux (portefeuilles électroniques). Cette initiative ambitionne de digitaliser les process et les différents parcours pour assurer une meilleure expérience client.

Banque dite islamique qui ne paie pas la « Zaket », Al Baraka Bank a été créée le 15 Juin1983, sous la dénomination de “Beit Ettamwil Tounsi-Saoudi Best-Bank, par l’Etat Tunisien et Sheikh Salah Abdallah Kamel fondateur du Groupe Dallah Al Baraka. A fin 2021, cette banque dont la rémunération du DG dépassait le 1 MDT, annonçait un résultat net de 36,4 MDT, après un résultat d’exploitation de 137 MDT qui a dû être amputé de 22,4 MDT en provisions

VYZYO est une entreprise britannique spécialisée dans la conception de solutions convergentes, qui combinent les services financiers mobiles, la messagerie télécom et les communications, pour fournir des transactions financières et de messagerie Peer To Peer et entre particuliers et entreprises.