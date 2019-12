Al-Bawsala dénonce des dépassements dans le vote de la LF2020

Quatre députés, ayant enfreint le caractère individuel du vote lors de l’examen, lundi, du projet de la loi des finances de 2020, ont été épinglés par Al-Bawsala.

Trois parmi ces députés appartiennent au bloc du Parti destourien libre (PDL), à savoir Lamia Jaidane, Yadh Allague, Zeineb Sefari et une députée du bloc démocratique Lamia Haddad, a précisé l’organisation sur sa page facebook.

Ces infractions sont contraires à l’article 61 de la constitution et l’article 42 du règlement intérieur qui stipule que ” le vote est individuel et ne peut être délégué”, rappelle l’organisation, faisant remarquer que certains députés ont avancé qu’ils ne sont pas au courant de cette condition.

Al-Bawsala a dénoncé ces agissements répétés par les députés mentionnés, appelant les banques à respecter le règlement.

Al-Bawsala est une organisation non gouvernementale qui travaille sur plusieurs projets. Elle est l’observatoire de l’Assemblée et son action a démarré en 2012 pour contrôler les parlements, à savoir en premier l’Assemblée constituante puis l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).