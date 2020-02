Al-Joumhouri appelle Fakhfakh à s’employer à améliorer les conditions de vie des Tunisiens

Le parti républicain (al-Joumhouri) a appelé Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement, et son équipe à surmonter les difficultés rencontrées lors du processus des concertations relatives à la formation du gouvernement et à s’employer à améliorer les conditions de vie des citoyens afin de regagner leur confiance.

“Le consensus entre les partis politiques formant la coalition gouvernementale ne doit pas être établi aux dépens des priorités du pays et des citoyens”, a souligné, jeudi, le parti dans un communiqué publié ce jeudi.

Fakhfakh a dévoilé la composition de son cabinet ministériel mercredi soir, après des concertations de longue haleine et dans un climat de méfiance entre les parties concernées “, a estimé al-Joumhouri.

Al-Joumhouri a, également, dénoncé le fait que les négociations sur les portefeuilles ministériels ont passé avant les réformes et les orientations gouvernementales.