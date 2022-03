al-Joumhouri demande aux autorités d’assurer l’approvisionnement des marchés en produits de base et appelle à un dialogue national rassembleur

Le parti al-Joumhouri a demandé aux autorités publiques d’assurer « en urgence » l’approvisionnement des marchés en produits de base et de garantir la disponibilité des stocks stratégiques, « au lieu de chercher des alibis face à leur incapacité de le faire ».

- Publicité-

Le parti appelle également à l’organisation d’un « dialogue national rassembleur » et à la formation d’un gouvernement national de salut.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion, dimanche, de son bureau politique, al-Joumhouri a estimé que « l’autorité du 25 juillet » a échoué dans le traitement de la crise à tous les niveaux et dans la maitrise des prix, la lutte contre la corruption et la spéculation. Ceci outre, regrette-t-il, l’absence d’une vision pour la mobilisation des ressources de l’Etat et la dynamisation des moteurs de l’économie nationale.

Tout en appelant à l’organisation d’un « dialogue national rassembleur comme une opportunité unique pour une sortie de la crise actuelle », al-Joumhouri réitère son adhésion à l’initiative de la coordination des partis sociaux-démocrates.

Il a relevé l’importance d’intensifier les concertations et de créer un climat politique propice au lancement de ce dialogue et de former un gouvernement de salut national.

Il s’agit aussi pour le parti al-Joumhouri de garantir le retour du processus constitutionnel, de s’accorder sur les réformes politiques urgentes et d’organiser des élections générales conformément à une feuille de route claire.

Le parti met en garde aussi contre la poursuite de la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République et les nominations dans l’administration sur la base de la loyauté envers sa personne.