Al-Joumhouri met en garde contre tout appel à la violation de la Constitution sous couvert de la crise

Le bureau politique du parti Al-Joumhouri a mis en garde contre tout appel à la violation des dispositions de la Constitution sous couvert de la crise actuelle, appelant le président de la République, en tant que président de tous les Tunisiens, à se réunir avec les partis politiques, les organisations et les groupes parlementaires.

» Le chef de l’Etat doit trouver une solution à la crise et garantir la continuité du travail des institutions de l’Etat « , a plaidé Al Joumhouri dans une déclaration publiée, à l’issue de la réunion lundi de son bureau politique.

Le parti s’est dit profondément » préoccupé » face à la baisse du rendement des institutions de l’Etat en raison, a t-il accusé, de la poursuite des conflits de pouvoir.

Par ailleurs, le parti a accusé le chef de l’Etat d’avoir failli à sa mission politique à la tête de l’Etat puisqu’il est le garant de l’unité et de l’intégrité du pays, lit-on dans la même déclaration.

Dans le même sillage, le bureau politique du parti a salué les appels à l’organisation d’un dialogue national qui devrait déboucher à la mise en place d’une nouvelle approche permettant de sortir le pays de la crise.

