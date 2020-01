Al-Joumhouri:”Le gouvernement proposé manque de leadership et d’expérience

Le parti Al-Joumhouri a critiqué, vendredi, dans une déclaration, l’absence de leadership politique et d’expérience dans le gouvernement proposé, annoncé par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli.

Le parti a expliqué que la composition du gouvernement qui regroupe d’anciens ministres du gouvernement Troïka et des membres du parti Qalb Tounes ainsi que certains magistrats ayant contribué, sous le régime Ben Ali, à la restriction des libertés et des actions des organisations des droits de l’Homme, ne fera que creuser la crise de confiance dans les institutions de l’Etat.

Al-Joumhouri estime que le choix du critère de la compétence et de l’indépendance défendu par Habib Jemli dissimule une nouvelle alliance entre le mouvement Ennahdha et Qalb Tounes, regrettant le retrait de certains partis des concertations après avoir franchis d’importants pas de ce sens.

Et d’ajouter que cette alliance ne peut servir qu’un intérêt partisan au détriment de celui de la patrie.

La liste annoncée jeudi soir par Habib Jemli, à Dar Dhiafa à Carthage, regroupe 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat.