Al Joumjouri appelle à la libération immédiate des personnes arrêtées dans l’affaire de complot contre l’Etat

Al Joumhouri a exprimé sa solidarité avec le dirigeant du Front de Salut national (formation de l’opposition) Jawhar ben Mbarek qui avait décidé d’entrer en grève de la faim en protestation contre la poursuite de sa détention ainsi que ses camarades dans l’affaire dite de « complot contre l’Etat ».

Le parti tient le président de la République et la ministre de la Justice responsable des conséquences de la grève de la faim sur la santé des détenus dans une affaire qui dure depuis plus de sept mois, appelant à leur libération immédiate et à la clôture définitive du dossier dans la mesure où aucune preuve n’a pu être établie pour obtenir condamnation.

En février 2023 des politiques et des hommes d’affaires ont été arrêté pour « complot contre l’Etat ». Deux d’entre eux ont été relaxés le 13 juin, à savoir Chaima Aissa (Front de Salut) et Lazhar Akermi, ancien ministre et ancien membre de Nidaa Tounès. Ces deux derniers seront interdits de voyage et d’apparition dans les lieux publics par une décision de justice.

La demande de libération a été, cependant, refusée à Khayem Turki, politique et homme d’affaire, Abdelhamid Jelassi, ancien dirigeant d’Ennahdha, Ridha Belhaj, ancien membre de Nidaa Tounès, Ghazi Chaouachi ancien secrétaire général du Courant démocrate, Jawhar ben Mbarek (Front de salut) et Issam Chebbi, secrétaire général d’Al Joumhouri, tous interpellés dans le cadre de la même affaire.

A noter que le juge d’instruction près le pole judiciaire de lutte contre le terrorisme a décidé de prolonger de quatre mois supplémentaire la période de détention provisoire dans cette affaire.