Al-Karama campe sur sa position rejetant un gouvernement de technocrates

Le président du groupe parlementaire de la coalition al-Karama, Seifeddine Makhlouf a indiqué lundi qu’aucune position officielle n’a été prise jusqu’à maintenant au sujet de la formation du gouvernement Mechichi.

Joint au téléphone par l’agence TAP, Makhlouf a ajouté que la coalition rejette jusqu’à maintenant le gouvernement de technocrates en attendant de voir sa composition pour convoquer une réunion et prendre une position officielle à l’égard du gouvernement proposé.

Rappelons que les représentants de la coalition al-Karama (19 sièges au parlement) ont rencontré à trois reprises le chargé de former le gouvernement depuis le lancement des concertations le 26 juillet dernier (les 3, 11 et 17 août). Ils ont exprimé leur refus d’un gouvernement de technocrates (compétences indépendantes) et le vote en faveur d’un cabinet dont ils ne connaissent pas la composition.

Ils se disent également pour un gouvernement de coalition politique élargie qui doit prendre ses responsabilités devant les Tunisiens et refléter les résultats des élections de 2019.

Les délais constitutionnels pour l’annonce du futur gouvernement expirent demain mardi 25 août. Hichem Mechichi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes avait entamé les concertations pour la formation du gouvernement le 26 juillet dernier.

Il a été chargé de former le nouveau gouvernement par le président de la République Kais Saied en vertu de l’article 98 de la Constitution après la démission, le 15 juillet, du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh pour une suspicion de conflits d’intérêts.