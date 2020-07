Al Karama Holding céde 80% du capital d’AIRPORT VIP SERVICES

Al Karama Holding vient d’annoncer la cession de 80% du capital de AIRPORT VIP SERVICES au consortium formé de BASSEM HADDAD et les sociétés BURAQ AIR et AL MUTAHIDA, pour un prix global de trois millions six mille dinars.

Al Karama Holding avait annoncé en septembre 2019 son intention de lancer un appel d’offres relatif au processus de cession des participations publiques directes représentant 80% du capital de AIRPORT VIP SERVICES.

Créée en 2007, AIRPORT VIP SERVICES » AVS » est une société à responsabilité limitée créée en 2007, avec un capital de 10000 dinars.

Implantée à l’aéroport de Tunis Carthage , AVS a pour objectif principal la gestion des aires d’accueil des voyageurs dans les aéroports, l’Assistance et accueil des voyageurs résidents et non-résidents tant à l’arrivée qu’au départ et l’Assistance des VIP lors de leurs séjours en Tunisie.