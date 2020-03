Al Karama Holding: Cession de 100%, du capital de la société “ARCHEVECHE – SA”

Al Karama Holding, agissant pour le compte de l’Etat Tunisien, envisage de procéder, sur appel d’offres, à la cession des participations publiques directes représentant 100% du capital de la société “ARCHEVECHE SA”.

Elle a publié sur son site web, un appel à Manifestation d’Intérêt pour informer les investisseurs de cette opération.

L’ARCHEVECHE SA est une société anonyme créée en 2007, au Parc de Sidi Bou Saïd. Son capital s’élève à 900 000 D, pour 90 000 actions. La société a pour objet principal, la création d’un centre culturel et de loisirs, une salle de sport, un salon de coiffure et thalassothérapie. Elle dispose d’un terrain de 2 000 m2, faisant l’objet d’une concession d’une durée de 60 ans, sur lequel elle a construit un centre de Spa comprenant une piscine couverte, un hammam, des salles de massages, d’esthétique et de sport.

Tout investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus, pourra être soit une personne physique ou morale agissant seul, soit un consortium composé par des

personnes physiques et/ou morales et dirigé par un chef de file, est éligible à cette opération.

Les investisseurs intéressés peuvent retirer un dossier de préqualification, à partir du Jeudi 12 Mars 2020 à 10h00, auprès d’Al Karama Holding, sise aux Berges du Lac, à Tunis.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de Manifestation d’Intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express et ce au plus tard le lundi 13 Avril 2020 à 17h, à l’adresse d’Al Karama Holding.

Ficom Conseil a été retenu comme Conseiller Exclusif d’Al Karama holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée.