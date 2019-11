Al Karama Holding : Cession de 50% de la société Newrest Catering Tunisie

La société Al Karama Holding annonce sur son site Web, envisager de céder sur Appel d’Offres, ses participations indirectes représentant 50% du capital de la société Newrest Catering Tunisie.

50 % du capital de Newrest Catering Tunisie, étaient détenus par Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ancien président déchu Zine El Abidine Ben Ali, décédé le 19 septembre 2019. C’est une société anonyme créée en 2005, ayant un capital social de 180 000 Dinars Tunisiens, et qui a pour objet social, la prestation de services et la restauration aux entreprises et aux collectivités.

L’investisseur désirant participer devra être soit une personne physique ou morale de nationalité tunisienne, au sens de la réglementation en vigueur, soit un consortium constitué par des personnes physiques et/ou morales dirigé par un chef de file.

Les investisseurs de nationalité étrangère peuvent participer au présent Appel d’Offres dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.

Les investisseurs intéressés peuvent retirer, à partir du Mardi 26 Novembre 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding (aux Berges du Lac), un dossier de pré-qualification.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt, au plus tard le vendredi 17 Janvier 2020 à 17 heures à l’adresse d’Al Karama Holding.

A ces fins, le consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp, a été retenu comme

conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée.